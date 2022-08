Aseguran que Katherine Orellana “se siente muy abandonada”

En las últimas semanas, una de las famosas que más ha preocupado a los especialistas en farándula, ha sido Katherine Orellana. La ex participante de Rojo Fama contra Fama en más de una ocasión ha compartido registros en los que se le ve discutir, insultar y después disculparse por sus actos. Unos videos que han alertado a sus fanáticos y cercanos.

Y uno que se refirió a la situación de la cantante nacional, fue el periodista y panelista de Me Late, Sergio Rojas. En su live de Instagram, Que te lo digo, el comunicador especializado en farándula habló del presente de la ex participante de Rojo, que según lo que le han dicho cercanos de ella, es contrario a lo que se podría considerar como uno alentador.

“Me enteré por personas que viven en Rancagua que ella no está pasando por un buen momento. Ella está bien sola, está muy peleada con la familia, entiendo que tampoco tiene amigos (…) Está muy sola, está muy perdida, se siente muy abandonada y es parte de ese abandono que la tiene nuevamente consumiendo cosas que la tienen sumida en una especie de depresión, está muy perdida“, dijo el panelista de Me Late.

Sus amigos dejaron de juntarse con ella

Más adelante, Rojas reveló que sus mismos amigos han optado por no verse más con Katherine Orellana. Esto a raíz de que la conducta y la manera de ser de la cantante en la actualidad, les ha hecho difícil poder coincidir en un mismo espacio con ella.

“Sus amigos ni siquiera se juntan con ella, porque me decían ‘Sergio, está imposible’. Es muy errático su comportamiento, está muy enojada con la vida (…) Es una galla tremendamente talentosa pero está muy perdida, me da pena verla así. Creo que es una cabra muy buena”, concluyó Sergio Rojas.