“Son barsuos”: Katherine Orellana indignada por críticas a nueva faceta de vendedora ambulante de Camila Recabarren

Katherine Orellana compartió un registro de lo más molesta. Uno donde defendió a la cuestionada Camila Recabarren.

Es que la chica reality ha estado por estos días en el ojo del huracán. Primero porque una chilena la denunció al no pagarle el arriendo en Miami, y luego porque se supo qué es de su actual vida.

Una donde la modelo reveló que estaba nada menos que vendiendo en las calles de Estados Unidos unas peculiares piedras que llevó desde el norte de Chile.

“No me importa ni consumo televisión ni farándula. Fue mi trabajo y generé lucas en su momento que ya se fueron. Hoy no me muevo por lucas. He crecido como mujer como madre, como ser humano”, fue parte de lo que contó en unas historias donde también mostró fotos de sus productos.

Katherine Orellana y su enojo por Camila Recabarren

Así, la autodenominada Pantera se convirtió de inmediato en tema de varios paneles faranduleros, donde algunos incluso criticaron esta vida itinerante en Norteamérica.

Por eso, la ex Rojo decidió hablar de esto en un extraño registro que compartió en su cuenta de Instagram, donde se mostró muy molesta.

“Han pelado a la Camila Recabarren porque anda vendiendo… ¡es trabajadora conche…, qué se creen hue…! Son barsuos en criticar a la gente cuando es esforzada, cuando quiere luchar conche…”, fue lo primero que lanzó.

Luego, dijo “yo estoy luchando, esa hue… está luchando y muchas más están luchando. Hasta cuándo chu… nos agarran para el hue… cuando estamos en la tele”.

Incluso, aprovechó el registro para disparar contra su propia familia. “Se llenan el hocico diciendo que me ayudan… ¡mentira! Ando sola… mi hermano me debe casi 3 millones de pesos. Lo ayudé al conche…. cuando no tenía nada, y aquí me tiene botada el conche… no me paga ni 20 lucas. Este es el único medio que tengo para decir la verdad… no me da vergüenza”.

De esta forma, Katherine Orellana se desahogó de todo, haciendo esta llamativa defensa a Camila Recabarren en sus días más polémicos. ¿Qué tal?