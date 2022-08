Neme por salida de Matías del Río: “Del Colegio del Periodistas uno esperaría un pronunciamiento”

José Antonio Neme volvió a dedicarle unos minutos de la emisión de Mucho Gusto para hablar sobre la salida de Matías del Río de Estado Nacional. Luego de que se conociera la carta de tres integrantes de oposición del directorio de TVN, el conductor del matinal insistió nuevamente con sus criticas al canal por lo ocurrido con el periodista.

“Yo a Matías del Río no lo conozco. Nunca he trabajado con él. Nunca he compartido equipo con él. Y a lo más nos hemos saludado de manera rápida en alguna universidad o en algún programa de televisión, o en el pasillo de alguna oficina. O donde sea, no lo conozco“, dijo al comienzo el conductor de Mucho Gusto.

Posteriormente, Neme aseguró que aunque no ve ni le gusta el programa de discusión política del cual fue sacado Matías del Río, está insatisfecho con lo ocurrido. Y por sobre todo, tras conocerse la versión de tres integrantes del directorio del canal estatal.

“No veo Estado Nacional. Usualmente a esa hora duermo. No es un programa político que a mí personalmente me guste. Sus debates tan geométricos a mí no me gustan. Tengo diferencias con el programa. No me gusta, a mí me gusta el desparpajo, el hablar. Pero no puedo dejar de expresar mi profunda preocupación ante lo que ayer comunicó parte del directorio de TVN“, expresó.

Sus criticas tras la declaración de tres directores de TVN

En el comunicado, Pilar Vergara (exdirectora de La Segunda), Pauline Kantor (exministra de Evopoli) y Gonzalo Cordero (abogado UDI), aseguraron que el directorio del canal no fue informado sobre la salida del periodista. Y además, denunciaron que se sacó a Matías del Río del programa por motivos políticos.

“Visibilizan dos cosas: primero, quiebre en el directorio de TVN (…) Y en segundo lugar, si el canal no desmiente, lo que dice esa carta, que dice básicamente, y en forma explícita, que Matías fue sacado por razones políticas“, opinó Neme al respecto.

Luego, el conductor de Mucho Gusto volvió a manifestar su preocupación. “Me parece peligroso. El presidente, en campaña, y no tengo dudas que tiene un fuerte compromiso con la libertad de expresión, lo dijo varias veces: habló de una prensa fuerte. Y la prensa fuerte en democracia no se tiene que proteger de nada“, afirmó.

Cuestionó a TVN y al Colegio de Periodistas

Oportunidad, en la que también criticó el funcionamiento de TVN. “Hay una arquitectura además, la cual, yo que trabajé 10 años en TVN, no estoy de acuerdo. Creo que hay un cuoteo político que es impresentable para el Chile de hoy, que realmente termina atentando contra la función de la televisión pública, con un binominalismo, una calculadora que es ridícula“, declaró.

Posteriormente, Neme cuestionó a Colegio de Periodistas por no referirse a lo ocurrido. “Me parece que la denuncia es muy burda y muy dolorosa. Yo no sé si pienso políticamente como Matías del Río, no tengo idea y no me interesa. Yo solamente digo que del Colegio de Periodistas uno esperaría un pronunciamiento, como tanto se pronunciaron ante otros temas“, criticó.

Por último, concluyó: “Si tú tienes un programa político en el que sientes que hay un desequilibrio en la perspectiva, no sacas voces, sumas voces“.