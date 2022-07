“Una vez este hombre trató de sacarme a bailar…”: El recuerdo de Blanca Lewin que complicó a Mauricio Pinilla

Durante la jornada del sábado, el programa Buen Finde, de TVN, contó con la participación de Blanca Lewin, quien arribó al estudio para recordar la “época dorada” del área dramática de la casa televisiva.

En este contexto, el conductor del espacio, Mauricio Pinilla, entregó potente revelación amorosa a la actriz, recordando un momento que protagonizaron juntos en el pasado.

En concreto, fue la actriz quien comenzó recordando el momento. “Una vez este hombre trató de sacarme a bailar, pero yo estaba poniendo música. Llegó y me dijo ‘¿eres DJ?’, y yo como ‘no sé, pongo canciones'”, comenzó diciendo entre risas.

“Era una fiesta como electrónica y yo estaba en el salón donde no había música electrónica. Me pusieron en un lugar que estaba justo delante del baño, entonces aquí el joven iba al baño en realidad…”, agregó.

Luego, el exfutbolista explicó que “llegué bien agujón, porque estaba enamorado de chiquitito de la Blanquita. Quién iba a pensar que se iba a encontrar con Blanca Lewin como DJ. Fui al baño 246 veces”.

A partir de las declaraciones, Karen Doggenweiler le preguntó al exjugador cómo le había ido. “La saqué a bailar y me dijo que no”, indicó con lástima. “Estaba trabajando, no podía bailar”, agregó la intérprete.

“No me pescó… y yo con toda la ilusión. Me pegué los medios (pasos) prohibidos, pero no me pescó”, continuó lamentando el conductor del espacio matutino.