"No seas el típico machito...": El descargo de Cote López contra alcalde de Rengo, Carlos Soto, por despectivo comentario en redes sociales

Durante la tarde del sábado y la mañana del domingo, Coté López no dejó pasar despectivo comentario que realizó en su contra el alcalde de Rengo, Carlos Soto, utilizó sus redes sociales para realizar el descargo.

En concreto, Soto comentó una publicación realizada por ADN.cl, la cual se refería al momento en el que la modelo emplazó al Presidente Gabriel Boric, apuntando a las prioridades del mandatario versus la falta de seguridad en el país.

En el post realizado en Facebook, el alcalde de Rengo comentó “todos sabemos quién es Coté López”.

La empresaria no tardó en responder, compartiendo una serie de historias de Instagram refiriéndose a las palabras de Soto.

“Déjeme recordarle que soy mujer, al igual que su esposa y su madre y al igual que las mujeres de su familia. Lamento que se refiera de una forma tan despectiva hacía mi persona y peor aún viniendo de una autoridad de este país donde debería dar el ejemplo”, comenzó señalando la escritora.

En ese mismo contexto línea agregó que “pensar diferente no le da a usted ni a nadie el derecho de menoscabarme como persona, creo que no dije ninguna mentira al referirme de lo insegura que me siento hoy en día al salir”.

Asimismo, la autora de Tú tampoco eras para mí le recordó a la autoridad que él es alcalde de una comuna con una diversidad de personas que pensaban diferente, y no el alcalde de un partido político.

“La delincuencia aumentó significativamente este año y ese sí es un tema de urgencia. Por otra parte, sé perfectamente a qué se refieren con ‘persona menstruante’, era una manera de decir que el foco debería estar en cosas más importantes“, continuó agregando la empresaria.

En tanto, López se refirió a sus críticas en contra del accionar del presidente Boric y clarificó que “también tengo absolutamente claro que una persona no puede solucionar todo en 4 meses pero si dar prioridades”.

“No sé si te refieres siempre de esa forma a cualquier mujer pero espero de corazón que solo haya sido conmigo y que no seas el típico machito que hace matonaje a las mujeres con una ‘superioridad moral’ que dudó la tengas, solo por pensar diferente a ti”, indicó tajante.

En este escenario, Coté López invitó al alcalde a “practicar la democracia que tanto nos hace falta y predicas”.

“Soy mujer, señora, madre, psicóloga, diseñadora, escritora, coach profesional, empresaria, políglota, etc, etc, etc… ‘Todos sabemos quién es Coté López’. Claramente no te referías a esto, ¿cierto?”, aprovechó de agregar la creadora de Be Active.

Las publicaciones eliminadas de Carlos Soto

Asimismo, López complementó sus publicaciones, señalando más referencias de Carlos con respecto a sus dichos, luego de que una serie de seguidoras de la diseñadora salieran en su defensa.

“Para que despues no diga que fue un hacker” añadió.

Durante la mañana del domingo, la coach pofesional agradeció las muestras de apoyo de su fanaticada, quienes no tardaron en llenar el perfil de Instagram del alcalde con comentarios en alusión a la situación, las cuales momentos más tarde fueron eliminadas del perfil de Carlos Soto.

“Básico…! no le da para más frente a la desigualdad que tiene con una mujer inteligente“, “PAYASO… Quería fama y que mejor que colgarse de la @cotelopezm” y “Tuvo que colgarse de la Cote López, para saber que existe” fueron algunos de los comentarios que aún se puede ver en una de las publicaciones del alcalde.