Ricky Martin tras decisión del tribunal: “No me pude defender antes”

Un tribunal en Puerto Rico informó este jueves que la demanda contra el cantante Ricky Martin, por supuesta violencia doméstica, fue archivada.

Un sobrino del cantante lo demandó hace semanas y alegó que Ricky Martin lo acosaba después de terminar una supuesta relación sentimental que según él, había durado siete meses.

La opinión pública se mantuvo atenta a la decisión del tribunal, mientras que representantes de Ricky Martin sostenían que no había pruebas y que todo era una mentira. De hecho, el sobrino del cantante, llamado Dennis Yadiel Sánchez, tendría problemas de salud mental.

Abogados de Ricky Martin conversaron con la agencia internacional de noticias EFE, este mismo jueves, y aseguraron que Dennis retiró las acusaciones contra Ricky Martin sin ningún tipo de presión, razón por la que el tribunal archivó la causa.

“El acusador confirmó al tribunal que esta decisión de desestimar el asunto fue sólo suya, sin ninguna influencia o presión externa. Esto nunca fue nada más que un individuo con problemas que hace acusaciones falsas sin absolutamente nada que las sustente”, indicaron.

La palabra de Ricky Martin

Minutos después de que el mismo Ricky Martin informara la decisión del tribunal con la demanda en su contra, fue difundido un video del cantante a través de Instagram. El clip fue difundido por el perfil @sueltalasopatv:

“Tengo casi cuatro décadas trabajando en los escenarios, en el ojo público y nunca he tenido que lidiar con algo tan doloroso como lo que he vivido en las dos últimas semanas”, partió el boricua.

En esa línea, indicó: “Fui víctima de la mentira. Desafortunadamente el ataque vino de un miembro de la familia que tristemente está lidiando con problemas mentales”. Sobre su sobrino, también dijo: “Lo único que le deseo es lo mejor. Que encuentre la luz”.

“La mentira hace mucho daño. Me hizo mucho daño a mi, a mis hijos, a mi esposo, a mis padres, a toda mi familia. No me pude defender antes porque había un proceso que tenía que seguir, donde se me exigía estar en silencio hasta yo poder desahogarme frente a un juez y así fue”, explicó.

Para finalizar, Ricky Martin dijo: “Hoy me toca sanar porque estoy muy dolido. Voy a encontrar calma, voy a encontrar el silencio necesario para volver la luz al final del camino como siempre lo hice. Muchas gracias a todos mis fans incondicionales que siempre me apoyaron. Por los mensajes de amor, mensajes positivos. Insisto, hay un Dios que premio a aquel que se enfoca y vive en la verdad. Mucho amor”.