Durante la noche del viernes, Carolina Arregui reveló detalles sobre el doble infarto que sufrió en 2010, explicando el momento en el que se encontraba, y dando a conocer que padece de una enfermedad ligada al corazón.

En el espacio de conversación, la actriz aseguró que el momento “fue super heavy”, y explicó que no es una sensación “hayas experimentado en otra ocasión. Es muy distinto y tan potente, que tú sientes que de ahí para adelante no hay nada más”.

De acuerdo a lo indicado por la actriz, su episodio se dio debido a una enfermedad que afecta al corazón, la que lleva por nombre Angina de Prinzmetal, “y tiene mucho que ver con la cabeza”, agregó, explicando que esta se presenta “frente a situaciones de estrés, angustia, impotencia, agobio, cuando el cuerpo tiene que reaccionar”.

Al preguntarle sobre cómo se vive con esta enfermedad, considerando que los actores y actrices trabajan con sus emociones, Arregui fue tajante en asegurar que ella no dejaría su pasión de lado.

“Tengo dos alternativas: hacerle caso al doctor y quedarme tranquilamente en mi casa de gomero, que no tiene ningún sentido y vivir así no tiene sentido; y si no, es seguir haciendo lo que uno a le gusta hacer, tratando de hacerlo lo mejor posible siendo feliz, sacándose la angustia, las aprehensiones y disfrutar la vida”, reveló.

El doble infarto de Carolina Arregui

“Había subido corriendo la escalera y llegué como agitada, y había personas al lado mío, y yo decía: ‘¿qué es esto?’, porque pierdes la consciencia, el control de tu cuerpo, y es una sensación muy desagradable, con un peso potente”, contó.

“Esto duró mucho, no paraba, no se pasaba, y yo decía: ‘¿a dónde va a llegar ahora?‘” sumó la actriz al relato.

Sin embargo, pese a la advertencia que le entregó el doctor, Carolina Arregui dejó en claro que ella va “vivir porque así es mi vida”, recalcando que no se tomará las cosas con tanta calma.

“A mí me gusta actuar, las emociones, me gusta vivir la vida intensamente, y creo que eso es mucho mejor a quedarse como una planta, esperando si va a venir o no un infarto. (…) Le tengo cero miedo a la muerte”, sentenció.

¿Qué es la Angina de Prinzmetal?

Según lo que explica el médico cirujano Carlos Melillán, la condición que manifiesta la actriz, Angina de Prinzmetal, es “un síndrome, es decir, el conjunto de signos y síntomas, que se caracteriza principalmente por dolor torácico, y este dolor torácico es típico coronario, o típico cardíaco tipo infarto“.

Asimismo, el especialista explicó en exclusiva conversación con ADN.cl que “esto quiere decir que es opresivo, con dolor de pecho, de intensidad variable y que en general puede irradiarse en hombros, o brazo izquierdo y está asociado también a náuseas, sudoración profusa y sensación de dificultad para respirar”.

En cuanto a la característica principal del Síndrome de Angina Prinzmetal, Melillán explicó que “no es que es el que se da en una edad distinta, como adultos mayores o pacientes con antecedentes de hipertensión o diabetes, sino que en general se da en personas sin antecedentes, siendo una de sus características principales, su aparición en estado de reposo o en la noche durante el sueño, que es su principal diferencia, pues un infarto regularmente ocurre cuando se está despierto o realizando algún tipo de actividad”.

En tanto, el doctor de la Universidad de Santiago de Chile indicó que “fisiopatológicamente no tiene la misma característica que un infarto, puesto que en general en los pacientes con antecedentes cardíacos, lo que ocurre es que el vaso sanguíneo que irriga el corazón, se tapa, porque tiene normalmente, depósitos de colesterol, y finalmente esta placa de colesterol se rompe y luego tapa la arteria que lleva sangre al corazón. En el caso del Síndrome de Angina Prinzmetal, lo que ocurre es que el vaso sanguíneo, por motivos que no se conocen bien, se contrae, provocando que el flujo de sangre no llegue al corazón, y por tanto genere síntomas tipo infarto y que efectivamente el corazón pueda infartarse”.