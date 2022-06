Detalló todas sus operaciones: Carolina Arregui reveló los retoques que le ha hecho su marido cirujano

Siempre la molestan. Y en redes sociales se habla de las múltiples cirugías que se habría hecho Carolina Arregui.

Por eso, invitada a Pero con Respeto, la actriz aprovechó la oportunidad para poder aclarar sus pasadas por el quirófano.

Es que el conductor Julio César Rodríguez le preguntó directamente por todo este comidillo respecto a las operaciones.

Entonces, sin hacerse mayores problemas, la intérprete dijo de entrada que “uno que está en la tele se tiene que preocupar un poquito más de verse bien”.

Carolina Arregui y sus arreglitos

Así, la estrella de producciones como Ángel Malo, también se confesó respecto a aquello de que su marido, el cirujano Roy Sothers, sería quien se encarga de intervenirla, a lo que contestó afirmativamente.

“Las veces que me he sometido a hacerme una encachirulá, me manda cascando para la clínica, porque no puede dormir conmigo esa noche (anterior), y al día siguiente él prefiere no verme la cara“, reveló.

Luego comentó sin tapujos qué se ha hecho en este tiempo, detallando que se puso botox y ácido hialurónico “para las arruguitas” y que han decidido con su esposo “ya, agrandemos, achiquemos, saquemos la guatita”.

Finalmente, Carolina Arregui expresó riéndose que “son cositas que una como mujer, si puedes hacerlo, fantástico… Obvio que las hice, por eso hoy día estoy como estoy. O sea, hago así (gesto con las manos) y se me sueltan los hilos”.