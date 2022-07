Desde que se supo que Claudio Castellón habría sido denunciado por violencia por su ex Fran Masanes, varias han sido las acusaciones que se han alzado en su contra.

De hecho, la modelo Adriana Barrientos contó en Zona de Estrellas que le daba temor hablar del actor y que ella sabría de otra mujer que también habría tenido una relación agresiva con la figura de teleseries.

“Hay una denuncia de una bailarina que trabajaba en Chilefilms donde el caballero fue tomado preso porque los vecinos lo denunciaron por empujar a esta chiquilla que ha trabajado en el Morandé… no voy a decir el nombre”, dijo en el programa.

Luego, La Leona manifestó preocupada que “tengo miedo, yo vivo sola con mi perrito, me da miedo hablar de este hombre”.

La otra ex de Claudio Castellón

Así, luego de estas palabras, varios quedaron con la duda de quién sería la otra mujer que no lo habría pasado nada de bien con la actual pareja de Luz Valdivieso.

Y en el espacio de Instagram Qué Te lo Digo, los periodistas Sergio Rojas y Paula Escobar develaron quién sería la famosa que también habría mantenido un romance un tanto tóxico con el galán.

“Ojo porque una de las ex novias de Castellón, habría sido María José Campos, alias la ‘Porotito Verde’, y también habría vivido una situación similar a la de su ex mujer”, dijo la reportera.

Escobar expresó que “yo me contacto con ella, con María José Campos, que está en otra parada en la vida, muy zen, alejada de los medios de espectáculo, de farándula y ella no pertenece mucho a este medio, entonces yo le escribo y la pregunto si había sido cierto que había sido novia de Claudio Castellón y si habría sufrido violencia intrafamiliar de su parte”.

La reportera señaló que “ella vio el mensaje, me dejó en visto y no tuve respuesta alguna… yo siempre he dicho que de repente cuando no te contestan algo, es también un poco afirmar sin decirlo”.

De esta forma, en Zona de Estrellas añadieron que Porotito estaría dispuesta incluso a apoyar la denuncia de Masanes contra Claudio Castellón. ¿Qué pasará con estas acusaciones?