¿Aprueba o rechaza? Kel Calderón sorprendió con postura frente a plebiscito por la Nueva Constitución

Nunca ha tenido dar su opinión. Por eso, Kel Calderón es una de las mujeres del espectáculo que siempre ha dejado clara su postura política.

Por ello, no es de extrañar que la joven se haya referido al plebiscito por la Nueva Constitución, luego de que sus seguidores le preguntaran.

Es que mientras respondía la clásica cajita de Instagram donde le pueden consultar de todo, salió el tema de la Carta Magna.

“Es importante tu opinión. ¿Apruebas o rechazas?”, le planteó un fanático, momento en que la influencer dio a conocer lo que creía.

Kel Calderón y su llamado a votar

Así, la hija de Raquel Argandoña expresó de entrada “opinión honesta, no la he leído aún en detalle porque he estado trabajando en mi tesis (de título)”.

Y agregó que “lo voy a hacer. Creo que hay que hacer un voto súper consciente, por ende, hay que revisarla de una forma profunda, pero independiente de lo que vayan a votar, lo importante es que vayan a votar”.

La egresada de derecho manifestó, eso sí, que “como siempre, les daré mi opinión sí o sí antes del día de la votación”.

De esta forma, Kel Calderón dejó claro que si bien aún no podía dar un juicio certero al respecto, sí lo haría luego de leer el texto de la Nueva Constitución. ¿Por cuál postura irá?