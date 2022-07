Kel Calderón entrega particular advertencia a su padre: "Para que te prepares..."

Kel Calderón se encuentra en un importante momento en el que está ciento por ciento concentrada estudiando para poder terminar su carrera y convertirse en abogada.

Bajo este contexto, la egresada se fue hasta Puerto Varas para centrarse en sus tesis y así “alejar la mayor cantidad de distracciones” y poder concentrarse al máximo.

“Me vine manejando sola, manejé 12 horas. Mi papá me venía llamando cada cinco minutos, no sé si es porque no confía en mis habilidades al volante, pero yo considero que manejo muy bien, esto me va a perseguir si un día me mando una embarrada” agregó en su momento.

La advenrtencia de Kel Calderón a su padre

En esta misma línea, la influencer le mandó una particular advertencia a Hernán Calderón, avisándole sobre sus planes después de que su proceso académico termine.

“Espero decir ‘lo logré’. Y papá, solo para que lo sepas, si estás leyendo esto, tengo planeado hacer la mega fiesta para que te prepares. Solo te diré que será peor que la de cuando pasé el grado”, señaló a través de su cuenta de Instagram.

Cabe destacar, que la hija de Raquel Argandoña egresó en 2016 de la Universidad de Chile, sin embargo, le falta entregar su tesis para poder obtener su título de grado como abogada.