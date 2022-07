“Tenía un muerto”: Latife Soto hizo una limpieza energética a Pamela Díaz

Pamela Díaz sorprendió a sus seguidores de Instagram recientemente al contar que fue víctima de magia negra.

La Fiera amplió los detalles de esto a través de un video en sus historias de Instagram, perfil donde supera los dos millones y medio de seguidores.

“Anduve con una carga energética muy negativa. Hace tres días que me siento muy decaída, que me pasan cosas raras. Me han pasado puras cosas raras, hasta me quemé el cuello con una plancha”, inició.

“Después les voy a contar las cosas que me han pasado, y ustedes van a decir: ‘¿pero cómo?’. Hay veces que la energía se tiene que arreglar, así que me voy a limpiar mis chakras“, sumó.

Por todo esto, Pamela Díaz se hizo una limpieza con Latife Soto: “Me fui a hacer una limpieza con la Latife, y vino una amiga a limpiar la casa. Cuando tú haces el bien, obviamente te llega el bien. Y también cuando andas con cargas negativas, hacen daño”.

“Ahora me siento bien, más tranquila. Supe más o menos lo que pasó, y después les contaré con tiempo como corresponde“, finalizó.

La limpieza de Latife Soto

Quien se pronunció ahora sobre la limpieza de Pamela Díaz fue la misma Latife Soto. En un audio enviado a Me Late, indicó: “Yo hice una limpieza energética. Ella tenía un trabajo de magia negra y tenía un muerto que te envían con magia negra para provocarte desgracias en distintos aspectos de tu vida. Te quita toda la energía y te deja con un gran cansancio“.

También, sumó: “Hice un tipo de ritual o terapia donde despojo de esa alma y libero a Pamela de la situación vivida. La limpié para que pudiera seguir con su vida normal. Yo no devuelvo males ni mucho menos, solamente liberé lo que ella andaba trayendo. La sellé para que esté mejor y pueda salir adelante”.

Pero Latife Soto aclaró sobre lo que le hizo a Pamela Díaz: “Como soy un ser espiritual, no juzgo a quien le hizo eso. Todo lo contrario: solo envío amor y cariño. Esa persona tendrá sus motivos. A mí me interesaba solo restablecer a Pamela para que no siguiera pasando por cosas negativas”.