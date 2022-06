La revelación del suegro: Cristóbal dice que Tiane Endler y su esposa quieren agrandar la familia

La más reciente emisión de Más Vivi que Nunca, por las pantallas de TV+, contó con la presencia del cantante Cristóbal, suegro de la arquera nacional Tiane Endler.

En diálogo con Vivi Kreutzberger, el suegro de Christiane Endler habló de todo. Sin embargo, el momento más destacado de la entrevista fue cuando reveló detalles de la boda de la futbolista de La Roja con la hija de él, Sofía Orozco.

Fue en el 2021 cuando Tiane y Sofía se dieron en sí, en una ceremonia muy íntima y especial que tuvo lugar en Francia. Sin embargo, ambas mantienen completo hermetismo sobre su relación, especialmente en redes sociales. Allí, las hemos podido ver de vacaciones pero sin mayores detalles.

Por esto, las ansias de fanáticos e hinchas por conocer un poco más del lado personal de Tiane Endler permanece más que vigente, algo de lo cual su propio suegro se aventuró a revelar algunos datos.

¿Qué dijo el suegro de Tiane Endler?

Lo primero que dijo el suegro de Tiane Endler sobre la futbolista es la opinión que tiene de ella. “Qué te puedo decir… Es una hija más. Es tan bella, tan de bajo perfil. Tiene un corazón tremendo y pertenece a una familia muy unida. Yo dije en Las Últimas Noticias que iba a dar una sola entrevista, y dije que me sentía el suegro más orgulloso del mundo”, indicó.

Depués, sobre la relación de Tiane y Sofía indicó: “A lo mejor es mi profesión que me dio la capacidad para entender que el amor es uno solo. Y hay que cultivarlo independiente que sea entre dos damas o dos hombres. Para mí, con mi mujer… ellas se quedaron calladitas porque pensaron que yo no iba a reaccionar bien”.

“Yo no soy un tipo básico. Comprendo todas las posiciones que existen en el mundo. ¿Cómo no iba a estar feliz yo cuando le vi la cara a mi hija de felicidad y alivio?. Dije ‘Sofía, ¿tú no me conoces todavía?. Soy tu padre, y si se quieren, vamos para adelante'”, sumó el suegro de Tiane Endler.

Y para finalizar, Vivi le preguntó si la futbolista y su esposa pensaban en agrandar la familia. La respuesta fue más que reveladora: “Están en eso“, afirmó.