“A mí me hizo la cruz”: Adriana Barrientos acusa a Sergio Lagos de duro e inexplicable veto

Confesó todo recién este 2022, pese a que lleva varios años con la espina atravesada. Adriana Barrientos reveló el complejo veto que vive por parte de Sergio Lagos en televisión.

Una situación que para la modelo no tiene explicación alguna y que le habría restado varias posibilidades laborales, haciéndola a un lado de varios programas.

Por eso, la maniquí decidió desahogarse en el espacio Zona de Estrellas, donde acudió como una de las invitadas y analizaban el presente de la figura de Canal 13, tras liderar Aquí se Baila y Starstruck.

“Desde el 2004 me viene vetando. No es chacota, estoy súper sentida con Sergio Lagos”, dijo la autodenominada Leona, sorprendiendo a todos en el panel farandulero.

Adriana Barrientos y sus problemas con Sergio Lagos

Así, Barrientos desclasificó que, por ejemplo, hace algunos años fue invitada a participar de La Granja Vip. “La única persona del equipo que dijo ‘yo no quiero que Adriana Barrientos esté con nosotros’ fue Sergio Lagos”, señaló.

Luego, aseguró que “no le he hecho nada, no sé por qué veinte años después me sigue rebotando porque cada vez que hay un programa donde Sergio Lagos esté de animador, yo no puedo poner una pata en ese set de televisión. No sé qué le pasa a Sergio”.

Y manifestó que espera, ojalá, “algún día tener una respuesta, a Nicole la quiero, la amo, me encanta. Con ella es otro cuento, pero él a mí me hizo la cruz y no tengo idea por qué”.

Incluso, rememoró que “tenía 24 años. La primera vez que me vetaron en televisión fue él, no quiso que estuviera con él y me fui a trabajar con Don Francisco que me recibió muy contento”.

De esta forma, Adriana Barrientos develó su desconocida mala onda con Sergio Lagos. ¿Qué será lo que realmente sucede entre el animador y su figura?