Adriana Barrientos se quejó de la censura en redes: “¿Me tengo que avergonzar?”

En horas recientes, la modelo chilena Adriana Barrientos acudió a sus redes sociales para realizar un descargo por la censura que reciben algunas fotos suyas.

Para eso, Adriana Barrientos utilizó su cuenta de Twitter. Allí, “La Leona” publicó un potente mensaje por la censura que aplican otras plataformas sobre sus fotos en traje de baño.

Adriana Barrientos en contra de la censura

Este fue el mensaje que publicó Adriana Barrientos en contra de la censura. Lo hizo a través de su cuenta de Twitter:

“Qué opinan de que por subir una foto en bikini se nos censure en las otras redes sociales. Y sin embargo, a los que salen consumiendo sustancias ilícitas no les digan nada !!! Según yo salvaje !!!! Me tengo que avergonzar de mi cuerpo ? Y es un orgullo salir consumiendo? Los leo”, escribió.

El tuit generó reacciones entre sus seguidores. De hecho, varios se aventuraron a comentar con sus respectivas opiniones.

“Amiga hoy en día las redes son así a mí también me censuran por una foto sexy pero los que mandan fotos de sus partes íntimas y vulgaridades hay están como si nada!!!! El mundo al revés 💩💩💩”, le respondió una internauta.

“La apoyo querida @adribarrientos. No tiene nada de malo subir una foto en bikini.”, sumó otro seguidor. “Nada que ver que te censuren por subir 1 foto en bikini ADRIANA PRECIOSA”, dijo otro. Una internauta también comentó: “Insólito, a los abusadores no les censuran las cuentas, a una mujer sí”. “En Twitter creo que no se censura nada. Excepto imágenes muy sensibles sobre asesinatos, muertes, etc..”, aclaró otro fanático de La Leona.