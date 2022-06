Lisandra Silva enterneció a sus seguidores con nuevas fotos de su bebé

Ya pasó un poco más de un mes desde que Lisandra Silva y Raúl Peralta le dieron la bienvenida a su nueva bebé, Leiah.

Se trata del segundo hijo que tienen juntos la modelo cubana y el bailarín nacional. Ya la pareja tenía a Noah, el hijo mayor.

Desde la llegada de la nueva bebé de Lisandra Silva, seguidores en redes sociales no han perdido rastro de cada publicación que realiza, a la espera de mayores detalles de su hija.

Y así lo hizo la modelo recientemente en su cuenta oficial de Instagram. En esta plataforma, Lisandra Silva ya suma más de dos millones de seguidores. Allí, publicó nuevas fotos de su hija, acompañadas de un sentido mensaje.

Las nuevas fotos de la bebé de Lisandra Silva

Estas son las tiernas postales con las que Lisandra Silva enterneció a sus seguidores de Instagram:

“No puedo creer que la vida me haya regalado una bebé, una princesa tan bella, tan delicada y perfecta! Desde el primer instante que te vi me enamoré de ti, y desde ese día vivo en un sueño contigo!“, escribió la modelo al pie de las imágenes.

Las fotos de la bebé de Lisandra Silva se llenaron de interacciones de forma inmediata. Al cierre de esta nota, sumaban más de 48 mil likes y superaban los 600 comentarios.

“😍😍😍😍 Waoo es hermosa manita Dios bendiga tanta belleza en una bebe 🙌🙌🙌 yo espero tener una niña algún día 😍😍hermosa familia”. “disfrútala en modo princesa, luego se vuelven unas chuky 😂, mi Luna es mil veces más tremenda que Ian, me pregunto dónde quedó mi princesita calma y tranquila 😂😍”. “Mi Princesa 😍❤️”. “Se parece a su hermano”. “Dios la bendiga.. Pequeñita ❤️🙌😍”. “No he visto su carita, pero desde los laterales me parece apreciar que su carita es muy parecida a la de Noah 😍❤️”. Esos fueron algunos de los comentarios que le dejaron sus seguidores en Instagram.