Durante la mañana del domingo, Kathy Orellana realizó un live desde su perfil de Instagram, instancia que llamó la atención de sus seguidores, quienes denunciaron que la cantante se encontraba un poco errática y con dificultad para hilar sus ideas.

En ese momento, la intérprete aseguró que hace cuatro años que no consume alcohol, sn embargo, aceptó que tuvo problemas con el trago.

La crítica de Raquel Argandoña a Kathy Orellana

Durante un nuevo episodio de Zona de Estrellas, Raquel Argandoña compartió potente reflexión sobre Katherine Orella, según consignó Publimetro.

“¿Sabes lo que a mí me da mucha pena? Yo la encuentro una mujer muy talentosa. Pienso que ella tuvo una época de oro, lamentablemente no se pudo manejar bien, perdió su casa, perdió su auto, todo eso que ella había ganado a costa de su trabajo”, expresó.

“Creo que está muy sola, no tiene un entorno que la proteja, porque ella no estaba bien en este live, no está arreglada como se le ve en las fotos, no se ve bien” agregó.

“Ha adelgazado muchísimo, no se ve saludable”, añadió con la exalcaldesa de Pelarco.

Para rematar, Raquel Argandoña cerró su reflexión mostrando su preocupación. “Cómo no va a tener una amiga, una vecina, alguien que te diga ‘hoy no estás en condiciones de hacer este live, te arreglas un poquitito, porque tienes tus seguidores, tu público te quiere’”.

“Está sola, encuentro que está muy sola y eso me da mucha pena en ella”, sentenció.