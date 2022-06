“#Niunomenos”: Marcianeke denunció a expareja de violencia física e intento de robo en su contra

Matías Bravo, alias Marcianeke, sigue en palestra. Por un lado, el artista continúa siendo tema de conversación debido al lanzamiento de su nuevo tema llamado Calle y Pistola, y por otro, producto de las polémicas relacionadas con su vida privada.

Hace un par de semanas, el cantante realizó una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram, en la cual se desahogó por el bullying cibernético que ha recibido en el último tiempo.

Bajo este contexto, Bravo, expuso en redes sociales un tenso cruce con su ex pareja, Anaís Vilches.

Violencia en su relación y acusaciones de intento de robo en su contra

Según lo que consignó Radio Activa, durante la tarde del jueves 9 de junio, la ex polola de Marcianeke subió una imagen haciendo referencia a una ex pareja, siendo foco de comentarios.

Con esto, Marcianeke expuso una imagen haciendo alusión a que la joven lo había golpeado.

“No pienso darte más pantalla, pero tampoco quedarme más callado. Dejaré esto aquí y se termina el tema. Y el malo fui yo?”, explicó Marcianeke compartiendo una serie de registros de su exrelación, entre ellos, una foto en la que aparece con una herida en la cabeza.

«#niunomenos ahora sigan defendiendo lo indefendible», explicó Marcianeke en sus historias de Instagram previo a publicar otra supuesta prueba de violencia en contra de su expareja: audios en los que se hablaría sobre un robo en su contra.

El audio fue rescatado por la cuenta de Instagram cachaguarealityy, y en el, Anaís Vilches expresaría “Tengo 80 millones ahí, que tú, yo y el óscar podemos rescatar”.

Respuesta de Anaís Vilches

“Mi gente, esos audios son hace más de 5 meses y lo hice de pura R y hable puras w**s ‘enclonada’. No me da vergüenza admitir nada, todos cometemos error», respondió la ex pareja del cantante chileno.

Por otra parte, la joven aseguró que el conflicto no solo la afectó a ella, sino que también a su madre, indicando que también recibió violencia física y psicológica.