“No se encuentra al 100%”: Claudio Moreno reveló el complejo estado del Profesor Rossa tras detención en estado de ebriedad

Es uno de sus cercanos. Por eso, Claudio Moreno habló del estado en que se encuentra el Profesor Rossa tras ser detenido por protagonizar un accidente en estado de ebriedad.

El actor conversó con el programa Me Late, donde abordaron la compleja situación en la que se vio involucrado el recordado personaje interpretado por Iván Arenas.

Ahí relató que “ayer nos juntamos Iván, Juan, yo y nuestro productor a una reunión que también tuvo incluido un almuerzo. La reunión tenía como objetivo planificar lo que vamos a hacer en el segundo semestre de este año y el primer semestre del año 2023”.

Y agregó que “obviamente en esta reunión y posterior al almuerzo estuvo llena de recuerdos, risas, bromas, tallas, y claro, los que pueden se tomaron su pisco sour, su trago, y esta reunión siguió desarrollándose en el mismo contexto de alegría, recuerdo, chistes, ideas y proyección”.

El estado del Profesor Rossa

Así, el intérprete de Guru Guru indicó que “yo me enteré anoche que estaba celebrando con mi señora, y es ahí cuando el productor me llama y me cuenta lo sucedido, que Iván había tenido este incidente y se encontraba en la comisaría”.

Entonces, Moreno se refirió al estado de salud de su amigo y compañero, quien fue sorprendido manejando con 1,8 gramos de alcohol por litro de sangre en Las Condes.

“Hablé con Iván, y la verdad es que está bien. Lo que sí, anímicamente no se encuentra al 100%, obviamente esta situación lo afectó”, confirmó el actor.

De esta forma, el querido Profesor Rossa no se encontraría nada de bien tras su escandalosa detención, pasando todo este mal momento con el apoyo incondicional de sus más cercanos.