Paty Maldonado encabezó un nuevo capítulo de Las Indomables, su programa web, donde realizó una inesperada confesión relacionada con sus intentos por perder peso, incluyendo una intervención quirúrgica.

La comunicadora conversaba con el invitado del programa, Dino Gordillo. Allí, hablaban de las comidas caseras y ella reveló que le gustaban mucho las legumbres.

No obstante, aunque cuida mucho su alimentación, tiene problemas con su peso, razón por la que ha intentado de todo. “Después de esta vida ya no hay otra, uno no sabe si se muere mañana, uno no tiene idea, viejo. Ahora, sí, uno se tiene que 71 años, me he pasado la vida haciendo dieta, ya estoy chata”, reveló Paty Maldonado.

La intervención de Paty Maldonado

En la misma conversación, Paty Maldonado reveló que se sometió a una intervención quirúrgica para bajar de peso. Sin embargo, tampoco funcionó.

“Yo me puse el balón y quedé regia. Yo me puse el balón y estuve bien dos o tres años. Fantástico. Me cuidé, olvídate. Vino la pandemia y a la mier…”, confesó la comunicadora.

IntegraMédicaCl define de qué trata la intervención que se realizó Paty Maldonado, llamada Balón Gástrico Ingerible: “Es un dispositivo que puede ayudar a la pérdida de peso en pacientes con sobrepeso y obesidad moderada, este es un procedimiento 100% ambulatorio que se complementa con un programa que debe ir acompañado por nutricionista, psicólogo y actividad física”, indica la web especializada.

“Viene dentro de una cápsula conectada a un catéter muy delgado que se ingiere con agua bajo supervisión médica. Se corrobora a través de radiografía que esté en su posición final dentro del estómago. Una vez ahí, se procede a llenar con una solución líquida y luego se retira el catéter”, precisa.