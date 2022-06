“Nunca podía estar tranquilo”: Raquel Argandoña desclasificó las tormentosas peleas entre Cecilia Bolocco y Kike Morandé

Estaban hablando de Cecilia Bolocco. Y ahí salió a la palestra su recordado romance con Kike Morandé, el mismo que remeció a la TV chilena en los glamorosos años donde se emitía Viva el Lunes.

Raquel Argandoña fue la encargada de rememorar detalles de una relación que llenó portadas de la prensa rosa. Y lo hizo desclasificando varios y desconocidos detalles.

La rubia sacó a la luz los archivos faranduleros en el espacio Zona de Estrellas. Y ahí incluso contó las razones que habrían llevado al quiebre de la polémica relación entre los compañeros de Canal 13, que habría partido con una supuesta infidelidad de Morandé a su señora.

“Yo nunca había visto a la Cecilia tan feliz como lo fue con Kike Morandé”, fue lo primero que comentó la mamá de Kel Calderón respecto a un affaire que aún es de los más recordados de nuestra pantalla chica.

Cecilia Bolocco y sus problemas con Kike Morandé

La panelista del programa de Zona Latina manifestó que la ex Miss Universo estaba radiante porque “Kike la sacó de su rutina, la trataba distinto, se mataban de la risa”.

Luego, abordaron la ruptura. Y ahí, tanto Argandoña como los panelistas del show señalaron que “él no estaba bien con la relación y ella tampoco quería ir más allá porque no concebía que por culpa de ella… se responsabilizó mucho cuando él terminó con su señora (…) ella decía ‘yo no puedo estar en una relación donde provoqué la separación'”.

Entonces la blonda agregó que “yo tengo antecedentes… Kike tenía que ver a sus hijos, ponte tú un domingo, y siempre Cecilia organizaba un almuerzo en su casa” y que “siempre había esas peleas, nunca Kike podía estar tranquilo con sus hijos un día sábado o domingo porque siempre Cecilia se las ingeniaba en armar una reunión social”.

Junto a esto, la progenitora de Nano Calderón mencionó que “otra cosa que yo sé es que Cecilia dormía de día y trabajaba de noche en su computador, y ya vivía con Kike. Él se quedaba y claro, le molestaba eso porque al otro día tenía que trabajar”.

De esta forma, Raquel Argandoña reveló los detalles más desconocidos de una relación que marcó la farándula a fines de los años noventa, con Cecilia Bolocco y Kike Morandé como grandes protagonistas de un turbulento romance.