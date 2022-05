“No es lindo ver que te descueran por TV”: Cecilia Bolocco recordó el peor momento de su carrera a 35 años del Miss Universo

No ha sido todo color de rosa. Desde que Cecilia Bolocco fue coronada Miss Universo hace 35 años, un 27 de mayo de 1987, la vida de aquella desconocida jovencita hija de Enzo Bolocco y Rose Marie Fonck cambió por completo.

Y desde ahí en adelante, las luces se tomaron su vida, convirtiéndose no sólo en una reina de belleza, sino que en una de las animadoras más famosas de nuestro país, una empresaria de moda y belleza y también la favorita de la prensa rosa.

Un ítem que siempre fue el más complejo de sortear para la rubia, ya que sus amores y desamores llenaron portadas, como su matrimonio con Carlos Menem, su escandaloso paparazzeo con Luciano Marocchino y su mediático romance con Kike Morandé.

Por eso, en pleno lanzamiento de su perfume Regina, su última creación junto a Falabella, no sólo recordó los buenos años que siguieron a su coronación como la más linda del universo sino que también abordó el tiempo más crudo de su vida y carrera.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Falabella (@falabella_cl)

Cecilia Bolocco y sus conmovedoras confesiones

Así, la figura que ahora regresa a la pantalla de la mano de Canal 13 y un proyecto enfocado en homenajear a las mamás, contó qué había sido lo más malo de todos estos años de carrera.

Y ahí sorprendió indicando que uno de los minutos más duros lo experimentó cuando estaba esperando a Máximo y todos la perseguían para lograr una fotografía de su embarazo. “Hubo un periodo de mi vida muy duro, donde estaba muy expuesta, no me sentía muy a salvo, me sentía desprotegida”, lanzó.

Y agregó que “era tal la locura que existía por tener una foto mía que recuerdo una carrera de locos… Era muy del tiempo aquel cuando partieron los programas de farándula, pero de una farándula muy dura”.

Entonces rememoró que “muchas veces se mintió sobre mí y yo nunca me encargué de desmentir nada. No es lindo ver que te descueran por TV. Y hablan de tu vida con tanta propiedad, cuando no te conocen siquiera y eso era el formato de aquellos programas”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Radio ADN (@adnchile)

Cecilia Bolocco manifestó que “eso fue lo que me hizo salir de la televisión porque no quería que mi hijo fuese testigo de eso”, pero que pese a todo lo que sufrió “no lo cambiaría por nada”, ya que la hizo “más fuerte y tomar decisiones, los grandes dolores son los que más enseñanzas te dejan”.