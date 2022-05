Princesa Alba las hizo todas: fue a ver a Colo Colo y luego a gala de los Premios Pulsar

Es fanática de Colo Colo. Por eso, Princesa Alba no quiso perderse el partido de su equipo, pese a que tenía un importante compromiso.

La cantante era una de las invitadas a los Premios Pulsar, que se entregaron la noche del lunes en la Estación Mapocho.

Y ahí, estaba nada menos que nominada en la categoría de Mejor Canción del Año gracias a su tema Narcisa.

Sin embargo, pese al elegante evento al que tenía que asistir, la joven no quiso perderse a los albos, que empataron con Ñublense en un accidentado encuentro.

Princesa Alba, todoterreno

Así, la intérprete contó a ADN parte de su periplo apenas arribó a los galardones. “Estaba en el Monumental porque estaba jugando el Colo y estaba muerta de frío”, reveló.

Luego, confesó que “me vine del estadio para acá, maquillando en el auto”, revelando que incluso cambió su outfit a último minuto.

“Iba a venir con vestido pero hacía tanto frío que dije no, me voy a enfermar. Así que ahí me puse un abrigo y lo más relativamente elegante posible”, manifestó.

De esta forma, Princesa Alba vivió una noche de lo más movida para llegar a los Pulsar. Una jornada donde no pudo celebrar ni con su equipo ni tampoco en el evento, ya que finalmente Yorka se quedó con el reconocimiento.