Jurados del juicio de Johnny Depp contra Amber Heard se reúnen por segunda vez para decidir el veredicto

Este martes, los siete miembros del jurado popular en el Juicio de Johnny Depp contra Amber Heard se reunieron por segunda vez para decidir el veredicto final de este mediático caso.

El actor denunció a su exesposa por difamación tras un artículo escrito por Heard en The Washington Post, lo cual, según el Depp, le hizo perder contratos debido a sus afirmaciones, además de la cancelación de la sexta película de la franquicia “Los Piratas del Caribe“, motivos por el cual exige una indemnización de US$50 millones.

Como no se trata de un caso penal, puesto que no hay denuncia de un delito de violación, agresión sexual o maltrato físico de ningún tipo, en el formulario de la sentencia que deberá rellenar el jurado no incluye las palabras culpable o inocente.

Pero esta no es la única acción judicial en la instancia, ya que Amber Heard contraatacó y presentó una reconvención a la demanda, reclamando 100 millones de dólares. No obstante, la abogada de la actriz dejó en claro que no aspiran a llegar a esta cifra, sino más bien es un mensaje por los dichos del ex abogado de Johnny Depp, Adam Waldman, quien calificó como “un bulo” las acusaciones de maltrato presentada por la actriz.

Solo resta esperar al veredicto que entregará el jurado del caso, aunque ya se adelanta que cualquiera sea la resolución, las partes, tanto Depp como Heard, buscarían extender el proceso para anular el caso.