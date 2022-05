“No hay nada que la música no pueda unir”: Yuri publicó video junto a Camila Gallardo tras rumores de conflicto entre ambas durante grabación de The Voice Chile

Hace un par de días se filtró una supuesta pelea que involucraba a dos coaches de The Voice Chile, Camila Gallardo y Yuri.

En su momento, testigos hablaron con Publimetro y revelaron que todo surgió cuando Cami, subió al escenario del programa luciendo un atuendo bastante llamativo, el cual no pasó desapercibido ante los ojos de la artista mexicana, Yuri.

“Había una participante, no ligera de ropa, pero onda sexy, muy sexy. Entonces Yuri le dice que no era necesario caer en ese tipo de juegos, porque ella tiene que mostrar su talento, y su talento es la voz, más allá de su físico y cuerpo. No andar mostrando más de la cuenta”, dijo el mencionado medio. Esto habría hecho molestar a Cami quien terminó en la fuerte discusión entre ambas integrantes del jurado.

Si bien el rumor estaba latente, durante el fin de semana, la cantante mexicana compartió un video en el que se le ve cantándole a la chilena, Cami, en el set del espacio.

En concreto, Yuri aparece interpretando Todo mi Corazón (1991), instante en el que se acerca al asiento de Cami y se toman de la mano.

“No hay nada que la música no pueda unir” escribió la cantante junto al registro, que publicó en su cuenta de Instagram.

“Puedes tener puntos de vista diferentes, ideologías y religiones distintas, pero delante de Dios somos todos iguales”, agrego junto al video.