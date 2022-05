Filtraron una fuerte pelea entre dos coaches de The Voice Chile

Dos coaches de The Voice Chile habrían tenido una fuerte pelea en medio de las grabaciones del programa que es emitido por Chilevisión.

Así lo revelaron testigos en horas recientes, quienes dijeron que serían dos integrantes del jurado los que se enfrentaron en una pelea que terminó con una persona llorando por más de una hora.

¿Quiénes protagonizaron la pelea en The Voice Chile?

Testigos hablaron con Publimetro y revelaron los supuestos motivos de la pelea en The Voice Chile. Todo inició cuando una participante subió al escenario de The Voice Chile para cantar. Allí, lució un atuendo bastante llamativo que no pasó desapercibido ante los ojos de la artista mexicana, Yuri.

“Había una participante, no ligera de ropa, pero onda sexy, muy sexy. Entonces Yuri le dice que no era necesario caer en ese tipo de juegos, porque ella tiene que mostrar su talento, y su talento es la voz, más allá de su físico y cuerpo. No andar mostrando más de la cuenta”, dijo el mencionado medio. Esto habría hecho molestar a Cami quien terminó en la fuerte discusión entre ambas integrantes del jurado.

“Comentarios de Yuri fueron un ají para la Cami que es feminista y se pusieron a pelear. A tal punto, que se puso a llorar, a llorar y se fue a los camarines”, sumaron a Publimetro quienes presenciaron la pelea en The Voice Chile.

“Estuvieron esperando una hora, sin poder grabar. Y en esa hora, un integrante de Gente de Zona la fue a consolar. Además, para tapar esa hora Gente de Zona se mandó casi un concierto en el estudio para que el público no se fuera”, agregaron.