“Ni por 100 millones diarios viviría de calentar la sopa”: Mariela Sotomayor se fue con todo contra Daniella Chávez

Es un round de aquellos. Uno que tiene enfrentadas a Daniella Chávez con la periodista Mariela Sotomayor.

Un problema que ha ido escalando desde que en el programa Me Late mostraron un reportaje de cómo viven los chilenos en Miami.

Uno que la conejita criticó duramente en sus redes sociales, apuntando sus dardos al compañero de Mariela, Luis Sandoval.

“Qué chanta el reportaje de @LuisSandovalR en #melate inflando jajajaja jajajajaj vivir fuera de Miami es más barato no más caro jajajaj allá en Miami todos los almuerzos valen 50 dólares para arriba, los lagos son para todos y no privados, no todos viven ahí por cocodrilos”, lanzó.

Recién me muestran un video de ayer donde la Señora Mariela Sotomayor! En #melatetv me trata de envidiosa jajajajaj que le tengo envidia de los chilenos que viven en Miami jajajaja yo vivo en cuba ? Jajaja envidia de que ? La saco a dar una vuelta ya Lamborghini o yate? — Daniella Chavez (@daniellachavezc) May 11, 2022

Por eso, Mariela contestó en el mismo programa que “encuentro innecesaria esta denostación que acaba de hacer”, desatando el intercambio.

Daniella Chávez versus Mariela Sotomayor

Así, la blonda no se quedó callada. Y reaccionó diciendo que “poco más dice que le tengo envidia a ella… una mujer que cree pertenece a un lugar y no es así. Una mujer que cree ser experta en algo y no lo es, una mujer que discrimina, una mujer que no se informa y que le va mal en todo! Envidia me dijo, jajaja vivo en Miami”.

Una situación que Sotomayor tampoco dejó pasar, respondiéndole con todo a través de su cuenta de Instagram.

“La ‘señorita’ Daniella Chávez dice que a mí me va mal en todo… Claro, mi pega no es tan fácil como la tuya, pero ni por 100 millones diarios viviría de calentar la sopa a los hombres sacándome la ropa, esos son mis valores, claramente no lo tuyos”, arremetió.

Y agregó “Daniella entiende, los seguidores, la plata que tú puedas ganar o los restaurantes lujosos adonde puedas ir… acá no le interesan a nadie… no por nada contra ti… es porque simplemente no interesan y punto!. Ahora, si tú vives tan bien, ¿qué haces preocupándote del resto?, ojo ahi”.

De esta forma, el cruce entre Daniella Chávez y Mariela Sotomayor continuó todo el fin de semana. ¿Seguirán con su discusión el lunes?