Sin glamour alguno: Priscilla Vargas mostró su “desastroso” teñido de pelo casero

Fue una grabación de lo más íntima y casera, que Priscilla Vargas quiso compartir con sus fanáticos de Instagram.

La periodista mostró en sus redes sociales un momento que no cualquiera se atreve a admitir: el minuto en que se tiñe las canas de su cabello.

Un video donde se vio bien chascona y llena del color con el que estaba cubriendo su melena, donde ella misma relató la situación.

“¡En pleno retoque! ¿Qué tanto? Siempre he considerado que este proceso de tinturar el pelo es mi peor momento, pero a estas alturas me da lo mismo”, escribió divertida junto al registro.

Priscilla Vargas y su íntimo ritual

La reportera manifestó además que “¿quién no se ha teñido en su casa? Les quiero decir que soy seca, de hecho las peluqueras que me peinan en el canal siempre me felicitan”.

Y agregó que “a veces no hay tiempo para ir a la peluquería” y que finalmente hacerlo en casa “no es tan atroz”.

Una práctica que fue aplaudida por varios en la plataforma, que destacaron su naturalidad, mientras otros la trolearon, como su amigo José Luis Repenning.

“Chuuuuuuuu… lo que callan las mujeres. Ni la novia de Chuky se atrevió a tanto”, le escribió su colega, a lo que ella contestó: “Dijo el picao que no se tiñe”.

De esta forma, Priscilla Vargas mostró sin problemas su faceta más natural, que pese a las burlas de algunos, fue recibida con puros elogios por sus seguidores.