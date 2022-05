Tom Cruise llegó en su helicóptero al estreno de “Top Gun: Maverick”

La saga del teniente Pete Mitchell estrenará un nuevo filme y Tom Cruise aprovechó la ocasión para demostrar que a sus 60 años está más joven que nunca. Para el debut de Top Gun: Maverick (en San Diego), el actor estadounidense decidió llegar al portaviones USS Midway piloteando su propio helicóptero.

Un aterrizaje de película, o como simplemente lo haría Maverick en la saga de acción que protagoniza Cruise. Sin olvidar que después descendió de su vehículo aéreo con un lujoso esmoquin negro y unos estilosos lentes oscuros. Entrada triunfal ante la que bromeó diciendo que hacerla en Uber era demasiado simple.

Su aterrizaje viene después de que el mismo Tom Cruise entrenara a sus compañeros del elenco para que se parecieran más a los aviadores de la vida real. Los acompañó en todo su aprendizaje mientras ellos conducían sus vehículos aéreos al lado de pilotos entrenados.

“Tom no hace nada a medias, como todos sabemos, y Tom elaboró ​​un programa de vuelo para todos nosotros para que cuando nos graduáramos en el F/A-18, no nos desmayáramos ni vomitáramos”, dijo el actor Glen Powell a The Hollywood Reporter.”Cuando tienes a Maverick entrenándote en cómo volar y ese entusiasmo, realmente se te contagia”, agregó más adelante.

Posteriormente, Powell aseveró que el protagonista de Top Gun es sin duda la persona idónea para ese papel. “Tom Cruise es Maverick. Es tan genial fuera de la pantalla como dentro“, concluyó.