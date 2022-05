“Es solo entre un hombre y una mujer”: la frase del cura que hizo que Andrés Caniulef se retirara de un matrimonio

Un incómodo momento vivió Andrés Caniulef en un evento que tiende a conllevar gratos recuerdos. Esto, luego de que fuera a un matrimonio como acompañante de una amiga y el cura emitiera dichos que provocaron que se retirara de la misa.

El suceso que ocurrió hace cinco años lo contó en Me Late Prime, donde es panelista, y a pesar de que no era un invitado directo de los novios, le fue imposible evitar molestarse.

“Yo me paré de una misa en un matrimonio cuando el cura dijo ‘el matrimonio es solo entre un hombre y una mujer’. Yo me paré y me fui”, contó el periodista, quien tras aquello se quedó afuera de la ceremonia hasta que el clérigo dejó de hablar. “Corrí mi silla y me fui“, reiteró Caniulef.

El profesional de las comunicaciones hizo pública su homosexualidad el año 2016, cuando ya tenía más de 40 años. Y para su consuelo, la amiga de universidad que lo invitó al matrimonio, salió a hacerle compañía poco después que él se retirara. “Entendió el porqué había salido”, relató.

En Chile desde el 10 de diciembre del 2021 que hay una ley de matrimonio tanto para personas heterosexuales como homosexuales. “Ahora yo voy a un matrimonio gay y no hay ni misa poh (…) Una ceremonia por el civil y después celebración”, cerró Andrés Caniulef.