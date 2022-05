Justin Bieber confesó que se casó con Hailey Baldwin por una crisis emocional

Justin Bieber es uno de los artistas más famosos del mundo, algo que hace poner el ojo no solo en su música sino también en su vida personal, como su matrimonio con la modelo Hailey Baldwin, hoy Hailey Bieber.

Y fue precisamente el tema de su matrimonio el que tocó Justin Bieber en una entrevista reciente con Apple Music. Allí reveló intimidades de su boda con Hailey Baldwin.

Justin Bieber y Hailey Baldwin se casaron en septiembre del año 2018 por el civil. Sin embargo, fue un año después que lo hicieron por la iglesia con familiares y amigos cercanos.

Por meses, se mantuvieron herméticos con las fotos del matrimonio hasta que las hicieron públicas en redes sociales. Cabe destacar que cuando Justin Bieber se casó con Hailey Baldwin, el cantante tenía 24 años de edad.

Además, venía lidiando con problemas de depresión y ansiedad, luego de una conocida adolescencia polémica en la que estuvo envuelto en peleas, dramas con el consumo de drogas y hasta preso en una oportunidad.

¿Qué dijo Justin Bieber de su matrimonio con Hailey Baldwin?

En diálogo con Apple Music, dijo: “Al final todo es parte de un camino. Recuerdo que cuando me casé. Tuve una crisis emocional porque pensaba que el matrimonio lo iba a arreglar todo, y no lo hizo. Lo que sí hizo fue mostrarme frente al espejo y me di cuenta de que no era más que un hipócrita”.

En esa línea, sumó: “Te das cuenta de que quizás no eres esa versión perfecta de ti mismo que a veces te atribuyes. Te das cuenta de que no es necesariamente así, porque uno también es el resultado del trauma y de las circunstancias de la vida. Y obviamente eso me ha llevado a ser muy abierto en mi relación con Jesús y sobre la evolución de mi fe. Siento que me ha ayudado a no ser tan duro conmigo mismo, a aceptarme y a perdonarme, y a entender que tengo que ir mejorando día a día”.