“Doctor Strange 2”: qué esperar ver y cuántas escenas post créditos hay

Doctor Strange: in the Multiverse of Madness, o conocida en español como Doctor Strange en el Multiverso de la Locura, es sin duda una de las apuestas más ambiciosas de Marvel Studios y Disney en el último tiempo.

Se trata de una película que contó con un presupuesto 200 millones de dólares, y esto tan solo en lo que es la producción. Filme que presentará uno de los elencos de superhéroes y villanos más ambiciosos desde que se estrenó Spider-Man: No Way Home.

Qué esperar ver

Uno de los pocos detalles que se conocen sin haber visto la película todavía, es el regreso de la Bruja Escarlata a la pantalla grande. Wanda Maximoff (interpretada por Elizabeth Olsen) aparentemente colaborará con el Doctor Strange (interpretado por Benedict Cumberbatch) al menos durante los inicios del filme.

Otro personaje que tendrá su regreso, y en esta ocasión oficialmente como uno de los villanos de la saga, será el también mago Karl Mordo (interpretado por Chiwetel Ejiofor), quien pasó a llamarse Barón Mordo. Él quiere robar el poder de todos los hechiceros luego de sentirse desengañado por el comportamiento de la Anciana.

El maestro de las artes místicas Wong (interpretado por Benedict Wong) es otro que vuelve. A él también se le sumará la joven América Chávez (interpretada por Xóchitl Gomez), una superheroína adolescente de Estados Unidos que es conocida como Miss Marvel.

En la película se verán los Doctor Strange de diferentes universos, adelantándose ya en los post créditos de la última película de Spiderman que uno que seguramente aparecerá será la versión maligna o perturbada de Strange.

*El siguiente contenido puede contener spoilers*

Mientras que también se confirmó la aparición de algunos personajes de franquicias como X-Men, Los cuatro fantásticos y de la serie Inhumanos. Y finalmente, se habla del regreso de personajes vistos en otras películas y series de Marvel.

Las escenas post créditos

Doctor Strange en el Multiverso de la Locura tendrá dos escenas post créditos. Una después de los créditos animado y luego otra tras los créditos finales.