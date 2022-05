“Era su preferida”: Monserrat Álvarez relató el íntimo sueño que tuvo con Arturo Vidal

Estaban hablando de la querella que Arturo Vidal puso contra su primo. Entonces, Monserrat Álvarez recordó una particular situación en Contigo en la Mañana.

Resulta que la animadora se preparó el día anterior para tener todos los antecedentes del tema. Y fue tanto lo que se involucró que terminó soñando con los hechos.

Sin embargo, no fue cualquier fantasía la que tuvo con el King mientras dormía, ya que recordó que fue bastante extraña.

“Anoche soñé con Vidal porque puso una demanda contra su primo”, fue lo primero que dijo la periodista, dejando intrigados a sus compañeros.

Monserrat y su sueño con Arturo Vidal

La conductora relató que “soñé que yo era de su bufete de abogados que lo defendía, y era su preferida. Te lo juro que no te estoy huev…, me acabo de acordar”.

Y agregó que la cosa no quedó ahí, ya que luego se vio en otra escena mucho más íntima con el jugador de La Roja.

“Me acuerdo que después yo estaba sentada en mi cama llena de papeles revisando como expedientes de Arturo (…) te lo juro, no quiero inventar el sueño, era como una escalera grande y llegaba él con su mohicano, y me saludaba con mucho cariño como que me consideraba la mejor abogada de su bufete, respeto total“, señaló.

Su sueño causó de todo en el panel matinal. Sin embargo, Monserrat Álvarez insistió que todo habría sido porque había estado leyendo sobre el problema que tiene enfrentados a Arturo Vidal y parte de su clan. ¿Qué tal?