Primo de Arturo Vidal responde a querella en su contra: “Esta maniobra responde a su entorno, que no piensa en su bienestar”

Durante este jueves, el primo de Arturo Vidal, Carlos Albornoz Pardo, respondió públicamente al anuncio de una querella por parte del “Rey Arturo” el pasado 21 de abril en el 7º Juzgado de Garantía de Santiago.

Según lo informado por La Tercera, el volante del Inter de Milán cuestiona deudas millonarias por préstamos y demandas civiles por los negocios que su familiar administra, los cuales implicarían un monto superior a los 4 mil millones de pesos.

“Tengo una pena inmensa por la situación que ha quedado expuesta. Sé que Arturo, por sí mismo, no es capaz de hacer este daño a nuestra familia. Estoy convencido que esta maniobra responde al entorno de él, que desgraciadamente está velando por sus intereses sin pensar en el bienestar de Arturo“, expresó Carlos Albornoz Pardo a través de un comunicado tras conocerse la solicitud del jugador nacional de declarar en calidad de víctima ante la Brigada de Delitos Económicos.

Los argumentos del primo de Arturo Vidal

Junto con plantear que todavía no recibe oficialmente la querella en su contra, se mostró dispuesto a colaborar con la investigación que se abrirá sobre el tema. De hecho, en la demanda se solicita que Carlos Albornoz Pardo declare en calidad de imputado y testigo.

“Voy a demostrar mi absoluta inocencia, la que refrendará mi irrestricta lealtad a Arturo, a quien junto con un equipo de profesionales, hemos asesorado con dedicación y profesionalismo por más de una década. Cualquiera que indague, verá que mi patrimonio no ha crecido los últimos 10 años y sólo tengo la vida que puedo financiar con mi trabajo. Jamás arriesgaría el prestigio que tanto me constó construir”, puntualizó junto con plantear las dificultades económicas derivadas de la pandemia como factores que explican los déficit en el manejo de un gimnasio y canchas de tenis en los cuales invirtió Arturo Vidal.

“Estoy convencido que este proceso demostrará que tomamos las mejores decisiones y que no existe daño patrimonial alguno. El reportaje en cuestión no considera que los últimos dos años de pandemia han sido tiempos muy difíciles para los gimnasios y centros deportivos que no han podido funcionar con normalidad, lo que evidentemente provoca déficits y pérdidas que en ningún caso tienen que ver con dolo o falta a la probidad“, cerró en el comunicado.