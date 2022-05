Así fue el encuentro de Monserrat Álvarez con la mamá de quién le robó su auto

En la jornada de este miércoles, 4 de mayo, Monserrat Álvarez contó que tuvo un inesperado y difícil encuentro con la mamá de quien robó su auto.

En conversación con Julio César Rodríguez, la animadora hablaba del caso del asaltante que murió tras ser atropellado por la víctima de una encerrona. Fue allí cuando Monserrat Álvarez detalló el particular momento que vivió luego de que le robaran el auto en la puerta de su hogar.

Monserrat Álvarez y el encuentro con la mamá del ladrón de su auto

Para comenzar, la animadora indicó: “Finalmente encontraron al joven y llegó la mamá del delincuente y me tocó el timbre”.

En esa línea sumó: “Fue muy fuerte, fue una situación súper compleja para mi, éticamente compleja. Me toca el timbre una señora llorando y me dice que si puede hablar con nosotros. Me pide perdón en nombre de su hijo, me dice que para ella esto es una vergüenza total y lloraba y lloraba y lloraba”.

Monserrat Álvarez contó que la mamá del joven que le robó el auto tenía una petición muy especial. “Y que en el fondo tratara yo de sacar la denuncia de Carabineros”.

Así, reveló que tuvo que decidir, “entre una madre que estaba sufriendo o continuar con la denuncia”. Sin embargo, la periodista continuó con la denuncia en curso, pese a que admitió que encontró a la madre del joven como una mujer valiente por ir hasta su casa.

Algo que notó JC Rodríguez con preocupación era el hecho de que esa señora conocía el domicilio de su compañera del matinal. “Los datos de las víctimas tienen que estar resguardados”, advirtió.

Sin embargo, le recordó que el auto fue robado en la puerta de su casa.