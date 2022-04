Polola de Nano Calderón sufrió dura descompensación: “Perdí la conciencia y convulsioné”

Rebeca Naranjo no ha estado muy bien de salud. La polola de Nano Calderón detalló su estado en redes sociales.

Y ahí contó a sus seguidores los duros días que ha pasado debido a que su cuerpo reaccionó de muy mala forma por su “irresponsabilidad”.

Esto debido a que, según ella misma reveló, no respetó la dieta del gluten, considerando que ella es celiaca.

“Hago esta historia para crear un poquito de conciencia y responsabilidad, algo que en verdad no tuve, porque me he sentido a la mierda”, reconoció de entrada.

Polola de Nano y su grave estado

La rubia indicó que “estoy descompensada total, ayer me desmayé, perdí la conciencia, e incluso, convulsioné”.

Luego agregó que “gracias a Dios Nano estaba en el departamento porque ya había llegado de la universidad”.

Y advirtió que “no comentan la irresponsabilidad que yo hice, que fue no hacer la dieta del gluten, porque soy celiaca y estoy pagando las consecuencias porque tenía un mes sin hacerla”.

La polola de Nano Calderón manifestó que se haría exámenes tras el episodio y llamó a sus fanáticos a sí o sí respetar este tipo de régimen alimenticio, para evitar graves hechos como el que le sucedió a ella.