Sigrid Alegría dio inéditos detalles de su choque: perdió los dientes, fue abusada y mezcló sustancias

Sigrid Alegría rememoró uno de sus episodios más polémicos en De Tú a Tú: el violento choque que protagonizó el año 2007.

La actriz no sólo entregó inéditos detalles de su accidente, sino que además habló por primera vez de su adicción a la cocaína.

Una conversación que sorprendió a Martín Cárcamo, ya que la colorina nunca había comentado mucho sobre este problema, y menos sobre el hecho que la hizo llenar portadas.

De hecho, la protagonista de teleseries confesó que su colisión se dio en el contexto de una recaída en su consumo, donde quien la trataba le dio una tableta para calmarla en medio de una crisis.

“Me da una pastilla, me dice esto va a bajar… esperé un par de horas y yo sentí que no me bajaba, me sentía igual de angustiada. Y decidí, en el camino a la casa, comprarme una botella de pisco sour preparado. ‘Me la tomó, me duermo y mañana empiezo’. Yo no sabía que esa pastilla más alcohol produce demencia momentánea”, relató.

El accidente de Sigrid Alegría

La actriz indicó que “recuerdo un sorbo de la copa y no recuerdo nada más, hasta que yo me estoy subiendo al auto”.

Posterior a eso, se despertó en la clínica, frente a su papá y con una extraña sensación en la boca. “Chocaste y perdiste los dientes”, rememoró que le dijo.

Incluso, Alegría develó que en el recinto hospitalario, y en medio de su inconsciencia, sufrió hasta el abuso de un funcionario. “Despierto, noche, con un enfermero langüeteándome, pasándose de listo”, señaló.

Posterior a esto, la figura señaló que siguió adelante y que el equipo del área dramática le prestó ropa, pero “la prensa rosa fue tan brutal, sin preguntarse de dónde podía venir que me tuve que escapar… para poder ir a grabar o hacerme los tratamientos que me tenía que hacer me tenía que ir en la maleta de los autos… Fue muy duro”.

Un durísimo episodio que Sigrid Alegría rememoró de la forma más honesta en De Tú a Tú, en una conversación que sorprendió y elevó el rating.