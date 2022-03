¿No la soporta? Video muestra a Lady Gaga con cortante respuesta a Caitlyn Jenner

Aunque los Premios Oscar se realizaron el fin de semana, aún siguen en tendencia en redes sociales: más aún con el video de Lady Gaga y Caitlyn Jenner que se ha viralizado estas últimas horas.

Se trata de un registro en el que se muestra a ambas famosas encontrándose en la antesala de la fiesta que suele realizar Elton John en su Fundación contra el SIDA durante estas premiaciones.

En el vide,o tomado por el periodista del medio británico BBC Bahman Kalbasi y compartido en Twitter, ambas intercambian algunas palabras que muestran la incomodidad de Lady Gaga al encontrarse a Caitlyn Jenner.

“Ya no pasas tanto tiempo en Malibú”, le dice Jenner a Gaga, quien luce un voluptuoso vestido color crema. “Sí”, responde en seco la cantante.

“Hace tiempo que no te veo en Starbucks”, insiste la integrante de la famosa familia Kardashian-Jenner. Es ahí cuando la artista de responde con ironía: “Cambié de barista”.

Con más de 1,8 millones de reproducciones, el video se ha viralizado durante estos últimos días, en medio de todas las polémicas que se han desprendido de la reciente premiación.

Hay que recordar que de esta premiación se desprendieron otros momentos incómodos que se han viralizado en redes -además de la controversial cachetada de Will Smith al comediante Chris Rock luego que este se burlara de la alopecia de su esposa en una presentación de un premio-.

Entre ellos, un desaire de la comediante Amy Schumer a la actriz Kirsten Dunst, lo que la llenó de críticas por su actitud.

Couldn’t make out what what Caitlyn Jenner was saying to #LadyGaga here at #EltonJohn’s #AcademyAwards viewing partying, but Gaga seemed rather formal with her. pic.twitter.com/q4vvppVJbL

— Bahman Kalbasi (@BahmanKalbasi) March 28, 2022