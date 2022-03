No duró mucho la enemistad entre Will Smith y Chris Rock tras el polémico momento que vivieron en la ceremonia de entrega de los Premios Oscar 2022. El actor de 53 años golpeó al comediante luego que este se burlara de la alopecia de su mujer, Jada Pinkett Smith.

Según el medio estadounidense Page Six, el rapero Sean “Diddy” Combs confirmó en la fiesta posterior a la ceremonia organizada por Vanity Fair que ambas estrellas se reconciliaron después de la bofetada y los gritos que emitió Smith en plena transmisión.

“Eso no es un problema. Eso se acabó. Puedo confirmarlo”, dijo Puff Diddy. “Todo es amor”, agregó. “Son hermanos”.

Will Smith había pedido disculpas a la Academia -mas no a Chris Rock– por protagonizar el polémico momento, al recibir su premio Oscar al Mejor Actor por su papel en King Richard.

“Quiero disculparme con la Academia. Quiero disculparme con todos mis compañeros nominados. Este es un momento hermoso, y no estoy llorando por ganar un premio”, señaló el actor de Men in Black. “Esto no se trata de ganar un premio para mí; se trata de poder iluminar a todas las personas”.

El mismo medio asegura que en la fiesta de los Oscar Will Smith se vio de buen ánimo e incluso bailó toda la noche.

Antes, en la ceremonia, el actor se vio afligido e incluso sus colegas Denzel Washington y Tyler Perry se le acercaron para ofrecerle un abrazo de consuelo.