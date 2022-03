“Fue demasiado para mí”: Will Smith hizo sentido mea culpa tras golpear a Chris Rock

No aguantó más que el mundo entero juzgara su comportamiento en los Premios Oscar. Por eso, Will Smith decidió hacerse cargo y pedir disculpas públicas por haber golpeado a Chris Rock.

Es que el actor se salió de sus casillas tras una broma del comediante respecto a su mujer, Jada. Una donde se burló de su alopecia.

La situación generó que la estrella se subiera a abofetear al presentador, frente a todos sus colegas invitados a los galardones, que miraron atónitos la escena.

El hecho dio la vuelta al mundo. Sobre todo porque minutos más tarde, Will se coronó como ganador del premio a Mejor Actor, dando un discurso donde se excusó ante la Academia, pero no ante Rock.

Will Smith y su mea culpa

Por eso, la tarde del lunes, tras haber sido parte del debate mundial, Smith decidió hablar a través de sus redes sociales.

Y ahí, compartió un larguísimo comunicado, donde expresó sus disculpas a Chris Rock y nuevamente a quienes fueron parte del entuerto.

“La violencia en todas sus formas es venenosa y destructiva. Mi comportamiento en los Premios de la Academia de anoche fue inaceptable e inexcusable”, partió diciendo el actor.

Y agregó que “las bromas a mi costa son parte del trabajo, pero una broma sobre la condición médica de Jada fue demasiado para mí y reaccioné emocionalmente”.

Will indicó que “me gustaría disculparme públicamente contigo, Chris. Estaba fuera de lugar y me equivoqué. Estoy avergonzado y mis acciones no fueron indicativas del hombre que quiero ser. No hay lugar para la violencia en un mundo de amor y bondad”.

La estrella de El Príncipe del Rap manifestó que también quería disculparse con la Academia y con el equipo de Rey Richard, la cinta por la que ganó su estatuilla, y expresó que “lamento profundamente que mi comportamiento haya manchado lo que ha sido un viaje maravilloso”.

Finalmente, Will Smith comentó que “soy un trabajo en progreso”, dando cuenta de que sigue evolucionando en la búsqueda de ser una mejor persona y evitar este tipo de impactantes reacciones.