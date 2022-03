Le cerró con todo la puerta. La manager de Paloma Mami, su tía Lorena Astorga, descartó completamente cualquier tipo de colaboración entre su representada y Marcianeke.

La declaración la hizo a través de sus historias de Instagram, donde la preguntaron si los intérpretes podrían presentar algún tema en conjunto.

La respuesta fue tan negativa que dejó sorprendidos a los fanáticos de la artista, ya que además su familiar criticó duramente la música del oriundo de Talca.

“Paloma con Marcianeke, rotundamente no. No tanto por el estilo, porque él pega, es innegable, pero el contenido de su letra, el mensaje que entrega es diametralmente opuesto al de Paloma”, lanzó de entrada.

Paloma Mami y su no a Marcianeke

La tía de la cantante continuó con su respuesta, indicando que “(Paloma) ha dicho en varias entrevistas que no hará alusión a la droga ni sexo explícito, y menos delincuencia”.

Y agregó que “mi opinión personal es no (…) Su melodía es pegote, me gusta, pero el contenido está pésimo, normalizar droga, delincuencia y todo lo que hace mal a una sociedad no hace nada de bien a esta misma”.

Así, Lorena manifestó con quién sí le gustaría ver cantando alguna vez a su exitosa sobrina. “La vería quizás con Denise Rosenthal”, expresó.

De esta forma, la manager de Paloma Mami señaló que la joven no haría jamás un dúo con Marcianeke, al menos desde su entorno, y debido a las grandes diferencias en su carrera y música.