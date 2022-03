Ha sido el tema de estas semanas. El quiebre de Jean Philippe Cretton y Pamela Díaz se ha tomado los paneles faranduleros, donde todos quieren saber si la pareja sigue o no sigue su pololeo.

Es que el animador y La Fiera se han convertido en una de las parejas más mediáticas de la farándula nacional, con una relación donde se han mostrado juntos en pantalla y redes sociales.

Por eso, todos quieren una respuesta. Sobre todo luego de que en el programa Me Late, Andrés Caniulef confirmara que las figuras no siguen juntas. “Hay un quiebre que todo indica es definitivo”, manifestó.

Frente a esto, Jean Philippe decidió sacar la voz. Y lo hizo en exclusiva con ADN.cl mientras animaba un evento de la marca Levi’s, quienes dieron el vamos junto al rubio a varias actividades con las que sorprenderán en Lollapalooza.

La verdad de Jean Philippe Cretton

Así, el conductor reveló de entrada que “la cagó” lo que ha sido el asedio respecto a su ruptura con Pamela. Un huracán mediático del que se hizo cargo.

¿Qué te pasa con lo que ha sucedido respecto a tu relación en estos días?

Me da un poco de nervios, porque estos siempre son procesos que de alguna manera son difíciles de por sí, y cuando se suma todo un tema mediático se vuelven más complejos.

¿Cómo has vivido las últimas horas con esto de estar en el ojo del huracán?

Es difícil la verdad, es un escenario que para mí tampoco es cómodo, porque no me ha tocado lidiar con esto antes en mi carrera. Cuando iniciamos la relación con la Pame siempre supimos que esto iba ser mediático tanto para lo bueno como lo malo, y se entiende también de esa manera.

¿Qué te pasó con esto que dijeron en Me Late, que el quiebre era definitivo?

A mí me pasa que yo trato de vivir la vida como no le hagas a otros lo que no te gustaría que te hicieran. Y me pasa que prefiero no hablar del tema, porque si yo leyera algo de la Pame hablando, como que me generaría algo. Entonces prefiero no hacerlo por respeto a ella.

Jean Philippe indicó a ADN.cl que esta exposición “dura lo que dura no más. Generalmente son algunos días, yo he estado envuelto en algunas situaciones polémicas, más por la pega que por el corazón, y dura dos, tres días, pero hay que aguantar el chaparrón no más”.

Justo te habías cambiado de casa cerca de Pamela…

Sí, estoy con casa nueva, estoy al lado de mi hija, que era mi motivación más grande, hacer más simple todo el tema logístico del colegio y poder compartir con ella todos los ratos que pueda.

Pero ahora son vecinos, vecinos…

Sí, pero no pasa nada. No por ser vecinos te estás viendo todo el rato. Hay gente que vive en el mismo edificio y no se ve nunca.

Y esto de que se dejaron de seguir en Instagram…

De eso prefiero no hablar nada.

Finalmente, Jean Philippe ¿cuál es tu situación sentimental en este momento?

Triste. Esa es la respuesta.