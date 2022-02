“Me pareció raro”: Coté López enfrentó el ninguneo que hicieron a su ropa deportiva en Pobre Novio

Hace algunas semanas en la teleserie Pobre Novio hicieron alusión a Coté López y su exitosa ropa deportiva.

Eso sí, el comentario no fue nada de bueno, ya que el personaje de Luz Valdivieso, quien recibió de regalo las prendas Be Active, puso una cara de que no le gustaron para nada.

Ante eso, el rol de Etienne Bobenrieth le dijo: “Chuta, está un poquito grande y realmente muy feo, ¿o no? Está horrible, no sé por qué le hice caso al Johnny, si fue él quien me recomendó esta cuestión”.

Unos dichos que de inmediato hizo que los seguidores de la rubia le escribieran en sus redes por la mala onda de Mega.

Coté López y su sorpresa

Sin embargo, la modelo no había respondido hasta ahora. Y lo hizo a través de las clásicas cajitas de preguntas.

Allí, una seguidora le comentó que “justo cuando salió la ropa de Diana (Bolocco) salió eso en Mega de tu ropa. Sospechoso”.

Es que la escena coincidió con los días donde la animadora efectivamente lanzó su colección de la mano de Ripley, lo que levantó suspicacias.

No obstante, Coté indicó que “esto me lo han escrito tanto (…) Yo voy a aclarar una cosa, yo creo que jamás Diana se prestaría para una cuestión así, me parece demasiado”.

Y agregó que “lo que me pareció raro, era que mostraran tanto la marca en la teleserie, porque yo jamás he visto que muestren Coca-Cola y digan: ¡Qué asco Coca-Cola!”.

Eso sí, igual le envió pura buena onda a la hermana de Cecilia. “Espero que le vaya excelente. Hay espacio para todo el mundo”, expresó.

De esta forma, Coté López contestó al extraño episodio ocurrido en Pobre Novio, deseándole lo mejor a toda su competencia.