“Los niños tienen sentimientos”: Javiera Contador protagonizó desagradable momento en restaurante en Perú

Durante las últimas horas, Javiera Contador utilizó sus redes sociales para denunciar un desagradable momento que vivió junto a su familia, en un restaurante de Máncora, Perú, lugar en el que se encuentra de vacaciones.

Todo comenzó cuando la comediante llegó a Kichic, restaurante en el cual, previamente, había realizado una reserva a través de WhatsApp. Sin embargo, cuando se presentaron en el lugar, recibió una inesperada respuesta: no se permitían niños.

“Yo no creo que sea obligación que en todas partes tengan que aceptar niños, pero estamos en Máncora, me recomendaron un lugar y las reservas se hacen por WhatsApp por temas de pandemia y aforo. Entonces, hice la reserva a las doce para la una y media, un lugar que queda a cuatro kilómetros de donde estábamos” comenzó contando.

“Estuvimos harto, esperamos como una hora y media. Yo le puse en la reserva mi nombre y que éramos tres adultos y dos niños, entonces cuando llegamos me dicen que no, que los niños no se aceptan”, agregó.

A partir de lo anterior, la actual jurado de The Covers explicó que “íbamos con tanta fe a Kichi Máncora y terrible decepción… No costaba nada avisar. Los niños tienen sentimientos. Buscaremos un lugar donde quieran a los niños”.

Debido al momento, Contador le dio el espacio a sus hijos para que expresaran sus sentimientos, quienes también se mostraron ofuscados por la situación.

Bajo la misma, la actriz aprovechó el momento para compartir una captura de pantalla del lugar, adjunto a algunos stickers que denotaban tristeza, y la aclaración de que en la página del lugar, no especifica que no se aceptan niños.