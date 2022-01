“Es muy pronto aún”: Mon Laferte preocupó a sus seguidores tras noticia sobre su embarazo

En agosto de 2021, Mon Laferte sorprendió a sus seguidores tras revelar una emocionante noticia: estaba embarazada.

“Estoy embarazada. No debería decirlo todavía porque aún no tengo los tres meses, debería esperar para contarlo. Pero ya no puedo”, señaló en aquella oportunidad la cantante.

Con el pasar de los meses, la artista nacional se ha encargado de mantener actualizada a su fanáticada, publicando periódicamente sobre su estado, y alguna que otra foto que ha causado furor por sus looks y por la ternura de sus mensajes, dentro de los cuales destaca la revelación de que estaría esperando a un niño, al cual bautizará como Joel, mismo nombre de su pareja, el músico Joel Orta.

Sin embargo, hace un par de horas, Mon Laferte encendió las alarmas entre sus seguidores, tras revelar que se encuentra un poco desconectada de las redes, debido a unas tempranas contracciones.

“Mis amores, ando desconectada, en reposo ya que estaba con contracciones y es muy pronto aún, así que manden amor” escribió a través de su cuenta de Twitter la intérprete de Amor Completo, llenándose de cientos de mensajes de apoyo y buenas vibras.

“Te mando todo el amor”, “toda la buena energía” y “todo saldrá muy bien” fueron algunos de los comentarios de la publicación, la cual supera los 10 mil Me gusta.