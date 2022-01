“Aquí estamos coronados”: Mauricio Pinilla confirmó que se contagió de covid-19

La jornada del viernes el rumor de que Mauricio Pinilla se había contagiado de covid comenzó a circular por las redes, sin embargo, no existía confirmación por parte del exfutbolista, hasta ahora.

A través de una transmisión en vivo por su cuenta de Instagram, el animador reveló que “aquí estamos coronados. Familia Covid, contagiada. Estamos en ese proceso de recuperación”.

Asimismo, Pinilla confesó que se contagió de este virus el jueves pasado. En tanto, su esposa, Gisella Gallardo, dio negativo a los exámenes realizados, por lo que se encuentra sin contacto con él, y con su hijo, Mauricio Pinilla Gallardo, o “Minipini” como le suelen apodar.

“¿Puedo ir a contagiar a la mamá?” Señaló uno de sus hijos durante la transmisión, a lo que Pinilla respondió, “Deja a tú mamá tranquila. A ella la tenemos aislada, porque le salió negativo. Hay que dejarla tranquila nomás”, expresó en el video.

Bajo este contexto, el deportista habló sobre cómo ha sido que su familia esté contagiada, y por defecto, encerrada. “Esta casa es una locura con todos encerrados…ni les cuento”, dijo entre risas.

En cuanto a los síntomas que ha presentado, el conductor de Zona de Encuentro señaló que tiene “dolor de cabeza muy fuerte, muchísima congestión, muy decaído y con el cuerpo muy dañado, pero hoy me siento un poco mejor”.

Para finalizar, Mauricio realizó énfasis en que “me vacuné con las 3 dosis… no es que sea antivacuna, pero me contagié igual y me siento como las pelotas. Entonces no sé si esa es la solución. ¿Cuántas vacunas nos vamos a tener que poner? Ojalá encuentren algo que sea más efectivo”.