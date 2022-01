Paulina Urrutia y su duro momento con Augusto Góngora: “Me dice que lo ayude y yo por más intentos que haga no puedo”

Han sido días muy difíciles para Paulina Urrutia. Y de eso conversó con CNN en una íntima entrevista donde habló del cuidado de su pareja Augusto Góngora y cómo lo ha enfrentado.

La actriz abordó en el diálogo con Matilde Burgos diversos temas, como su obra Mentes Salvajes, que se realizó al inicio de la crisis sanitaria, y el impacto de la pandemia en el teatro.

“Fuimos uno de los sectores más golpeados durante la pandemia, al igual que el mundo del turismo y de la gastronomía, pero las ayudas que recibimos por parte del Estado fueron fondos concursables que nos hicieron competir entre nosotros para recibir los apoyos”, señaló.

Entonces, se desahogó sobre el Alzheimer que afecta a su esposo. Y ahí relató cómo vivieron todo este tiempo de encierro, Covid y el posterior relajo de las medidas sanitarias.

Paulina Urrutia y el complejos panorama de Augusto Góngora

Así, la intérprete comentó, por ejemplo, que durante los primeros meses “contamos con vecinos y gente con la cual no perdimos el contacto y también nos ayudan, que es lo más importante en una enfermedad como ésta, el contar con una red que no sea solamente yo, sino que también la familia, los vecinos y la comunidad en general”.

#CNNÍntimo | Paulina Urrutia: "Con Augusto somos privilegiados de vivir en una comunidad. Contamos con vecinos, con ayuda por parte de ellos, que es importante en una enfermedad como el Alzheimer"@matiburgos https://t.co/Ox6C5F6K3w pic.twitter.com/4M0N7SWur6 — CNN Chile (@CNNChile) January 7, 2022

Sin embargo, transparentó que igual no ha sido un periodo fácil para ella. “Ha sido muy difícil y doloroso también en el trato con otras personas, en el sentido de diferenciar a la mujer de la cuidadora. Yo me resistí mucho tiempo a que me dijeran cuidadora, yo decía que era su mujer y, por lo tanto, no entendía otra manera de ser la mujer de Augusto si no asumía su cuidado, pero el momento más crítico lo estoy viviendo ahora“, confesó.

Y agregó que “yo en dos segundos dejé de ser mujer y dejé de ser actriz para convertirme en la cuidadora de Augusto y eso repercute”.

Paulina comentó que “yo siempre digo que esto es un proceso, pero yo creo que lo más difícil que he vivido este último tiempo es darme cuenta de que, pese a toda la voluntad y amor, hay cuestiones tan duras como que ya no me lo puedo. Yo he vivido momentos muy duros al constatar la miseria humana, la impotencia, la vulnerabilidad extrema, que no es solamente de él, sino que es la mía también”.

#CNNÍntimo | Paulina Urrutia: "No es la vulnerabilidad extrema que no es solo de él, sino que es la mía también. Debo ser capaz de separar a la cuidadora de la mujer, y permitir la ayuda para mí"@matiburgos https://t.co/Ox6C5F6K3w pic.twitter.com/XPbpUyBjba — CNN Chile (@CNNChile) January 7, 2022

La actriz expresó que “es una impotencia (…), me dice que lo ayude y yo por más intentos que haga no puedo (…) Aquello es lo más duro que he vivido y obviamente eso solamente va a evolucionar (…) y en algún momento tengo que ser capaz de separar a la cuidadora de la mujer y permitir la ayuda para mí”.

De esta forma, Paulina Urrutia se sinceró respecto a lo complejo que ha sido el último tiempo junto a Augusto Góngora, su gran amor. ¡Cariños para ellos!