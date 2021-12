“Primer perro de la República de Chile”: Brownie llegó a las redes sociales de la mano de Gabriel Boric

Brownie, el perrito de Gabriel Boric, ya es toda una celebridad. A tal punto que este martes el can abrió su cuenta de Instagram.

Una red social donde causó furor y, al cierre de esta nota, ya acumulaba más de 84.5 k como fieles seguidores.

Es que la mascota del Presidente de la República se convirtió en foco de la campaña de su amo, al aparecer con él en fotos y cuando visitó Punta Arenas.

De hecho, hubo una imagen ultra viralizada donde, antes de dejar su casa, Boric se devuelve sólo a despedirse de su peludo amigo, escena que causó gran ternura entre los más animalistas.

Brownie, la sensación de las redes

Así, la primer foto del quiltro, como el mismo se definió en su perfil, fue nada menos que una selfie, donde se le ve con un semblante de lo más serio.

“Asumo el desafío del cargo que se me ha encomendado por elección popular, el Primer Perro. Me comprometo a no solo velar por los derechos y caricias que merecemos los perros, si no que por todas las mascotas de Chile. Guau! Brownie, Primer Perro”, indicó.

La imagen acumuló más de setenta mil likes, y fue seguida por otra, donde el can aparecía nada menos que con el nuevo mandatario.

“Para muchos de ustedes es el nuevo presidente de Chile, pero para mi siempre ha sido mi querido humano”, declaró.

Eso sí, esta no fue la única red que el peludo estrenó durante las últimas horas, ya que también hizo su ingreso nada menos que a Twitter.

Ahora tengo twitter también 🐾 https://t.co/NE0cR6OS8O — Brownie Boric Font (@BrownieBoric) December 21, 2021

Así, Brownie, de la mano de Gabriel Boric, se convirtió en el Primer Perro de la República de Chile. ¿Lo siguen ya, o no?