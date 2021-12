Degenerado y maleducado: Los fuertes epítetos con los que Vasco Moulian arremetió contra Marcianeke

Vasco Moulian anda más deslenguado que nunca. Y no sólo hace unos días, cuando disparó contra las fotos “subidas de tono” de la hija de Rafael Araneda, sino también este miércoles, cuando arremetió contra Marcianeke.

Es que el panelista de Zona de Estrellas no se aguantó y calificó de la peor forma al cantante que es éxito en nuestro país.

Todo partió porque el espacio donde trabaja realizará una premiación llamada Premios Estrella, donde el artista va liderando las votaciones.

De hecho, Matías Muñoz, nombre real del intérprete, iría, según los mismos miembros del programa, ganándole a Pablo Chill-E y a Kid Tetoon, otros exponentes del género urbano.

Moulian contra Marcianeke

Esa información hizo que el actor se indignara. “Yo les voy a decir. Tuvimos aquí a Kid Tetoon. Y creo que es una injusticia que gane el otro, Marcianeke, porque está de moda”, partió diciendo.

Luego, agregó aún ofuscado que “yo no le entiendo nada las letras a ese degenerado” y que si le tocaba darle el galardón al cantante no lo haría.

“Yo no se lo entrego. No se lo entrego, porque canta canciones maleducado, es maleducado, no se le entienden las letras… ¡Marcianeke!”, lanzó.

De esta forma, y antes de que se realice la premiación, inédita en Zona Latina, Vasco Moulian ya genera polémica con uno de sus invitados. ¿Qué dirá Marcianeke devuelta?