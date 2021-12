¡Indignada! Kathy Orellana subió enfurecido registro contra El Discípulo del Chef: “Son bastardos”

Compartió unas historias de Instagram donde se le vio más que indignada. Kathy Orellana subió unos registros de lo más extraños a sus redes sociales.

Es que en ellos la cantante no sólo se fue con todo contra la producción de El Discípulo del Chef, sino también contra el periodista Andrés Caniulef.

Unas declaraciones donde se le vio hablando de forma extraña y donde la ex Rojo se descargó con todo tras su eliminación del programa de cocina.

Esto porque su salida fue bastante polémica, luego de no asistir en dos oportunidades a las grabaciones y que eso generara que Ennio Carota la sacara del equipo verde.

Kathy Orellana, incendiaria

Así, lo primero que lanzó la artista fue que “ahora voy a contar la verdad. El Discípulo del Chef no me mandó un auto, porque a mí me hicieron un portonazo y los hueones me dejaron tirá, así que la irresponsable no soy yo”.

Y agregó que “son bastardos los hueones porque me han dejado como el hoyo todo el rato, así que basta”.

Respecto al periodista de Me Late, señaló que “oye Caniulef, yo en la vida me he topado contigo, pero si tú hablas de mí, infórmate conchetuma…”.

La morenaza de Rancagua manifestó que “yo pensaba que estaba para el pic… Caniulef, hablando sin argumentos y periodista… me das risa gil culi”.

De esta forma, Kathy Orellana disparó con todo contra la producción del programa de CHV y el periodista de TV +. ¿Serán ciertos sus dichos?